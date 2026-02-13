İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı! Mal varlıklarına el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Mal varlıklarına el kondu

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 ilde 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonda 29 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.