İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) yeni yapılanması ve örgütün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Verilen bilgilere göre, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın şahıslarla örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların özel hatlar kullanarak iletişime geçtiklerini tespit etti. Söz konusu örgüte yakın duran bu kişilerin, FETÖ hiyerarşisinde “mahrem sorumlu” diye tabir edilen hücre sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri yapılan analizler sonucunda tespit edildi.

Tespiti yapılan ve farklı soruşturmalar neticesinde de haklarında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gece yarısında yapılan baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan 9 kişinin, ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.