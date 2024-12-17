İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 7 ilde 19 şüpheli gözaltında
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanlarının da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kişilerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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