  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünün oluşturduğu hücresel alanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan ve Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri olan 18 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıklarını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldiBakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldiGündem
Mevduat faizlerinde oranlar zirveyi gördü! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisiMevduat faizlerinde oranlar zirveyi gördü! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisiEkonomi
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar yükseldi: 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar yükseldi: 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?Ekonomi
Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili iddialar sonrası DEM Parti'den açıklama
Hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili iddialar sonrası DEM Parti'den açıklama
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta Marmaray, metro, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı
Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı
Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi
Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi
Vize randevusu krizi derinleşiyor! Ret oranı yüzde 70’i aştı
Vize randevusu krizi derinleşiyor!