  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı
Takip Et

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı
Takip Et

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

 Operasyon hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3'ü kamu, 2'si özel sektör çalışanı 5 doktor gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin FETÖ tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları ve sözde TUS imamıyla irtibatlarının olduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca şüpheliler hakkında, FETÖ üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanlarının bulunduğu, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Gündem
Ödül töreninde Tamer Karadağlı krizi! Davetliler salonu terk etti
Ödül töreninde Tamer Karadağlı krizi! Davetliler salonu terk etti
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyor
Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyor
AK Parti’ye transferler devam edecek mi?
AK Parti’ye transferler devam edecek mi?
Ertuğrul Özkök köşe yazılarıyla artık ekonomim.com’da
Ertuğrul Özkök köşe yazılarıyla artık ekonomim.com’da
CHP'nin yeni miting yeri Şişli oldu
CHP'nin yeni miting yeri Şişli oldu