İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonu: 9 ilde 52 şüpheli gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Raporlarda, HDK'nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sözde alternatif meclis olduğu tespitine yer verildi.

Raporlarda, sözde meclisin KCK sözleşmesiyle benzer olduğu, PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda yasal görünümlü eylem, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenleyerek örgütün toplumsal alanda örgütlenme sağladığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında 60 şüpheli tespit edildi

HDK'nin, 6-7-8 Ekim ve çukur olayları ile sözde demokratik özerklik ilanlarında toplumsal alanı örgütlediği ifade edilen raporlarda, terör örgütlerinin kırsal alana üye gönderdiği ve örgütün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında EMEP ve DEM Parti il yöneticilerinin de bulunduğu 52 zanlı yakalandı, 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.