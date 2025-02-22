İstanbul merkezli terör operasyonu! 30 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nın çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 50 zanlının hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

13 şüpheliye 'konutu terk etmeme' cezası

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 30 şüphelinin tutuklanmasına, 13 şüpheliye "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, 7 şüphelinin ise "karakolda imza atma" ve "yurt dışına çıkma yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, HDK'nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sözde alternatif meclis olduğu tespit edilmişti.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlara göre, sözde meclisin KCK sözleşmesiyle benzer olduğu, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda yasal görünümlü eylem, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenleyerek örgütün toplumsal alanda örgütlenme sağladığı aktarılmıştı.

HDK'nin, 6-7-8 Ekim ve çukur olayları ile sözde demokratik özerklik ilanlarında toplumsal alanı örgütlediği ifade edilen raporlarda, terör örgütlerinin kırsal alana üye gönderdiği ve örgütün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, terör örgütünün İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli tespit edilmişti.

Şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 50 şüpheliyi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i tutuklama, 13'ü "konutu terk etmeme", 2'si ise haklarında "karakolda imza atma" ve "yurt dışına çıkma yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.