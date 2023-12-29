İstanbul Metrosu sabaha kadar çalışacak
İstanbul'da sabaha karşı Türkiye'ye dönecek Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarını karşılamak isteyenler için İstanbul metrosu sabaha kadar açık olacak.
İstanbul Metrosu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye dönecek takımlarımızı karşılamak için metro hatlarının açık olacağı belirtildi.
İstanbul Metrosu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz."