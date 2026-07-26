İstanbul metrosunda aksama: Gayrettepe durağında yolcu raylara düştü
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu'nda bir yolcunun raylara düşmesi sonucu seferlerde aksamalar meydana geldiği duyuruldu.
İstanbul’un yoğun kullanılan metro hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe durağında bir yolcunun raylara düşmesi nedeniyle kısa süreli aksama yaşandı.
Seferlerde aksamalar yaşandı
Yaşanan bu talihsiz olayın ardından metro istasyonu yolcu indirme ve bindirmeye kapatılırken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.
Seferler normale döndü
Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 26, 2026
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu’nda bir yolcunun ray hattına düşmesi nedeniyle araçlarımız Gayrettepe İstasyonu’nda durmamaktadır.
Seferlerimiz Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak devam…