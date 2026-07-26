İstanbul metrosunda aksama: Gayrettepe durağında yolcu raylara düştü

İstanbul’un yoğun kullanılan metro hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe durağında bir yolcunun raylara düşmesi nedeniyle kısa süreli aksama yaşandı.

Seferlerde aksamalar yaşandı

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından metro istasyonu yolcu indirme ve bindirmeye kapatılırken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.

Seferler normale döndü

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.