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İstanbul metrosunda aksama: Gayrettepe durağında yolcu raylara düştü

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu'nda bir yolcunun raylara düşmesi sonucu seferlerde aksamalar meydana geldiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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İstanbul metrosunda aksama: Gayrettepe durağında yolcu raylara düştü
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İstanbul’un yoğun kullanılan metro hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe durağında bir yolcunun raylara düşmesi nedeniyle kısa süreli aksama yaşandı.

Seferlerde aksamalar yaşandı

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından metro istasyonu yolcu indirme ve bindirmeye kapatılırken, seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.

İstanbul metrosunda aksama: Gayrettepe durağında yolcu raylara düştü - Resim : 1

Seferler normale döndü

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.