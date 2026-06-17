İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
2023 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilen, Ekim 2024’te CHP’ye katılarak rozetini Özgür Özel’in taktığı İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. Özdemir’in istifasına ilişkin gerekçesini henüz kamuoyuyla paylaşmadığı belirtildi.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı.