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İstanbul Pendik'te İETT otobüsü dükkana girdi! Yaralılar var

İstanbul Pendik’te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi. Kazada otobüs şoförü B.D. yara almazken, otobüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İETT aracının çarptığı bina tahliye edildi.

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İstanbul Pendik'te İETT otobüsü dükkana girdi! Yaralılar var
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. B.D.'nin kullandığı 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi.

Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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