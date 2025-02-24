İstanbul Pendik'te panik anları! 4 katlı bina tahliye edildi
Pendik Esenyalı Mahallesi'nde, 4 katlı bir binanın duvarlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı.
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Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir vatandaş, 4 katlı binanın duvarlarından sesler geldiğini fark ederek durumu ekiplere bildirdi.
Bina tahliye edildi
İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve AFAD ekipleri, binada yaşayanları güvenlik amaçlı tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri alındı.
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