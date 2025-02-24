  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Pendik'te panik anları! 4 katlı bina tahliye edildi
Takip Et

İstanbul Pendik'te panik anları! 4 katlı bina tahliye edildi

Pendik Esenyalı Mahallesi'nde, 4 katlı bir binanın duvarlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Pendik'te panik anları! 4 katlı bina tahliye edildi
Takip Et

Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir vatandaş, 4 katlı binanın duvarlarından sesler geldiğini fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

Bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve AFAD ekipleri, binada yaşayanları güvenlik amaçlı tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri alındı.

Zelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorumZelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorumDünya

 

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecekSuriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecekDünya

 

Gündem
Müsavat Dervişoğlu, "CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz” sorusuna ne yanıt verdi?
Müsavat Dervişoğlu, "CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz” sorusuna ne yanıt verdi?
DEM Parti tarih verdi! PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı ne zaman gelecek?
DEM Parti tarih verdi! PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı ne zaman gelecek?
Mansur Yavaş: "İtiraz ettiğim ön seçim değildi"
Mansur Yavaş: "İtiraz ettiğim ön seçim değildi"
Google Türkiye'den yorum yasağı açıklaması: "Kullanmaya devam edebilirsiniz"
Google Türkiye'den yorum yasağı açıklaması: "Kullanmaya devam edebilirsiniz"
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında kaç çift boşandı?
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında kaç çift boşandı?
Hatimoğulları: "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde"
Hatimoğulları: "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde"