İstanbul Sancaktepe'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!
Sancaktepe’de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde iki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı.
Kazanın ardından olay yerinde yaralıların olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.