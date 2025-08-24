İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Çok sayıda ekip müdahale etti

Zekeriyaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere karadan itfaiye araçlarıyla, havadan ise helikopterlerle müdahale edildi. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.