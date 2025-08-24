  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
Takip Et

İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü

Sarıyer Zekeriyaköy'de aniden başlayan orman yangını, bölgeyi alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri, alevlere karadan müdahale ederken, helikopterler de yangın bölgesine su taşıyarak havadan destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
Takip Et

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Çok sayıda ekip müdahale etti

Zekeriyaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere karadan itfaiye araçlarıyla, havadan ise helikopterlerle müdahale edildi. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıklandı: Peki Türkiye sıralamada kaçıncı?Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıklandı: Peki Türkiye sıralamada kaçıncı?Ekonomi

 

İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemediİmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemediGündem

 

Gündem
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak