İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İBB’ye yönelik “İstanbul Senin" uygulaması soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Aynı gün İBB’ye yönelik “Vergi Uygulaması” soruşturmasında 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı tutuklanmış, 9’u adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha sonra 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bugün bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

