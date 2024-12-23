İstanbul Şile'de 'mayın' paniği: Vatandaşlar fark etti

Şile’ye bağlı Ağva Mahallesi sahilinde, denizde bir cisim keşfeden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Cisim, ilk bakışta şüpheli görünmesi nedeniyle ilçe jandarma komutanlığına haber verildi.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı uzman ekipler sevk edildi.

Vatandaşlar uyarıldı

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, yaptıkları ilk incelemede cismin mayını olduğunu tespit etti. Ağva Plajı ve Ağva Feneri çevresindeki bölgelerde, mayının bulunduğu alanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı ve vatandaşların bölgeden uzak durması sağlandı.

Ekipler, olayla ilgili olarak bölgeyi kontrol altına alırken, mayının imhası için gerekli hazırlıkları yaptı. Yetkililer, mayının, güvenli bir şekilde ve uzman ekipler tarafından sabah saatlerinde etkisiz hale getirileceğini duyurdu.