İstanbul Sirkeci'de feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı!

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı. Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.

Kaza anı vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

