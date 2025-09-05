  1. Ekonomim
İstanbul’un Şişli ilçesinde 2 farklı noktada kasten yangın çıkardığı öne sürülen M.T. (40) gözaltına alındı.

İstanbul Şişli’de iki ayrı noktada yangın: 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul Şişli’de iki farklı ağaçlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül’de saat 15.30 civarında Piyalepaşa Bulvarı’nda, saat 16.05’te ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı’nda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

"Kasten yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliye sevk edilecek

Araştırmada, itfaiye unsurlarınca yapılan müdahaleyle yangınların kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirlendi. Ekipler, olay yerinde ateş yaktığı tespit edilen şüpheli M.T'yi (40) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliye sevk edilecek.

