  3. İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüs yandı! Yangın tüpleri yetersiz kaldı
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüs yandı! Yangın tüpleri yetersiz kaldı

İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüste yangın çıktı. Alevler trafik akışının olduğu yolu sardı.

İstanbul Sultangazi’de seyir halinde olan servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alev topuna dönen servis otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü durdurarak otobüs içerisinde bulunanları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın tüpleri yetersiz kaldı

Alevlerin yükseldiği yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü etkini altına aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralı yok

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.

 

