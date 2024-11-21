  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul TEM'de yağmur sonrası zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Takip Et

İstanbul TEM'de yağmur sonrası zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolunda yağış nedeniyle kayan TIR, zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik uzun süre kapalı kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul TEM'de yağmur sonrası zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Takip Et

Saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde TIR sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

TIR bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü. Arkadan gelen 2 binek aracın TIRA çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Sağanak yağışta duramadılar

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü Osman Şapaloğlu yaşanan kazayı anlatarak, “Seyir halinde gidiyorduk arabayı kaydırdı. Biz de arkasındaydık. Yağış da vardı duramadık” dedi.

Koçtaş yenilenen Emaar Square mazağasında alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyorKoçtaş yenilenen Emaar Square mazağasında alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyorŞirket Haberleri

 

Türkiye kuantum teknolojisine sahip 15 ülke arasına girdiTürkiye kuantum teknolojisine sahip 15 ülke arasına girdiEkonomi

 

Gündem
'İnşası devam eden camilere toplanan yardımın akıbeti belli değil' iddiasına Diyanet'ten açıklama
'İnşası devam eden camilere toplanan yardımın akıbeti belli değil' iddiasına Diyanet'ten açıklama
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Antalya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Antalya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz için tutuklama talebi
DEM Parti'li 2 ilçe yöneticisine tutuklama talebi
Bakan Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tepki
Bakan Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tepki
12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı
12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı