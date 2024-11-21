İstanbul TEM'de yağmur sonrası zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

Saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde TIR sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

TIR bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü. Arkadan gelen 2 binek aracın TIRA çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Sağanak yağışta duramadılar

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü Osman Şapaloğlu yaşanan kazayı anlatarak, “Seyir halinde gidiyorduk arabayı kaydırdı. Biz de arkasındaydık. Yağış da vardı duramadık” dedi.