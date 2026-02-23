İstanbul trafiğinde yeni dönem: İETT ve özel halk otobüslerine hız sınırı uygulaması başladı

Bugünden itibaren İETT ve özel halk otobüsleri azami 70 km/s hıza ulaşabilecek. Yeni yapılan sistem güncellemesi ile otobüslerin hız bilgileri dijital ortamda anlık olarak takip edilecek. NTV'nin haberine göre hız sınırının aşılması durumunda, sistem otomatik olarak ilgili personele ait hız ihlal raporunu oluşturacak. Bu raporlar kayıt altına alınacak ve ilgili birimler tarafından değerlendirilecek.

Hız kısıtlaması yolculuk süresini sınırlı etkiliyor

Yapılan teknik analizler, hız sınırındaki bu düşüşün varış sürelerine etkisinin sanılanın aksine çok düşük olduğunu ortaya koydu. Yapılan hesaplamaya göre: 10 kilometrelik bir yolu 100 km/s hızla giden bir araç menzile 6 dakikada ulaşıyor.

Arada 2 dakika 34 saniyelik fark

Aynı yolu yeni sınır olan 70 km/s hızla giden araç ise 8 dakika 34 saniyede tamamlıyor. Aradaki 2 dakika 34 saniyelik farkın, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya değmeyeceği vurgulanırken; hız sınırının 100’den 70’e çekilmesinin kaza riskini ve şiddetini devasa oranda azalttığı belirtildi.