İstanbul trafiğine bayram etkisi: Yoğunluk yüzde 8'e düştü
9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı, İstanbul'da yollar boş kaldı. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.
İstanbul trafiği, Kurban Bayramı'na 2 gün kala pazartesi gününe sakin başladı.
Normal günlerde yüzde 80'lere ulaşan trafik yoğunluğu, bayram göçünün etkisiyle saat 07.20 itibarıyla yüzde 8'de kaldı.
Mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerde seyahat süreleri 1-2 dakikaya kadar indi. Köprü geçişleri de an itibarıyla sakin.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, bazı merkezler arası tahmini seyahat süreleri şöyle:
Beylikdüzü-Avcılar (7.9 km) 6 dakika
Avcılar-Sefaköy (9.30 km) 7 dakika
Şirinevler-Topkapı (4.10 km) 3 dakika
Topkapı-Çağlayan (6.6 km) 2 dakika
Çağlayan-Zincirlikuyu (2.7 km) 1 dakika
Altunizade-Söğütlüçeşme (4.9 km) 5 dakika
Uzunçayır-Kozyatağı (5.3 km) 4 dakika