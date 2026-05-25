  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul trafiğine bayram etkisi: Yoğunluk yüzde 8'e düştü
Takip Et

İstanbul trafiğine bayram etkisi: Yoğunluk yüzde 8'e düştü

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı, İstanbul'da yollar boş kaldı. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul trafiğine bayram etkisi: Yoğunluk yüzde 8'e düştü
Arşiv
Takip Et

İstanbul trafiği, Kurban Bayramı'na 2 gün kala pazartesi gününe sakin başladı.

Normal günlerde yüzde 80'lere ulaşan trafik yoğunluğu, bayram göçünün etkisiyle saat 07.20 itibarıyla yüzde 8'de kaldı.

Mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerde seyahat süreleri 1-2 dakikaya kadar indi. Köprü geçişleri de an itibarıyla sakin. 

İstanbul trafiğine bayram etkisi: Yoğunluk yüzde 8'e düştü - Resim : 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, bazı merkezler arası tahmini seyahat süreleri şöyle:

Beylikdüzü-Avcılar (7.9 km) 6 dakika

Avcılar-Sefaköy (9.30 km) 7 dakika

Şirinevler-Topkapı (4.10 km) 3 dakika

Topkapı-Çağlayan (6.6 km) 2 dakika

Çağlayan-Zincirlikuyu (2.7 km) 1 dakika

Altunizade-Söğütlüçeşme (4.9 km) 5 dakika

Uzunçayır-Kozyatağı (5.3 km) 4 dakika

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altın 1 haftanın zirvesinde: İşte 25 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın 1 haftanın zirvesinde: İşte 25 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 