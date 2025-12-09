İstanbul trafikte zaman kaybında dünya lideri: Yılda 118 saat yollarda geçiyor

ABD merkezli küresel yazılım ve veri şirketi INRIX tarafından yayımlanan yeni rapor, dünyada trafikte en çok zaman kaybeden şehirleri ortaya koydu.

36 ülkede 900’den fazla şehir incelenirken İstanbul’da trafik gecikmelerinin bir yılda yüzde 12 arttığı, ortalama bir sürücünün yılda 118 saatini trafikte kaybettiği belirlendi.

Uzmanlar tarafından analiz edilen verilere göre rapor, kara yolu yetkililerinden ulaşım planlamacılarına, mühendislere ve politika yapıcılara kadar birçok kesime, şehirlerdeki trafik yoğunluğunu izleme ve ölçme imkânı sunuyor.

Raporda, insanların, malların ve hizmetlerin hareketinin kara yolu talebini artırdığı; bu talep yol kapasitesini aştığında ise trafik sıkışıklığının kaçınılmaz hale geldiği vurgulanıyor.

Trafiğin ekonominin de bir barometresi olduğu belirtilen çalışmada, “Trafik sıkışıklığı olumsuz etkilere sahip olsa da ekonomik aktivitenin de göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul 118 saatle zirvede

Rapora göre İstanbul, 118 saat ile kaybedilen saatler bakımından trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirler listesinde başı çekiyor.

İstanbul’u 112 saatle Chicago, 108 saatle Mexico City, 102 saatle New York City ve 101 saatle Philadelphia takip ediyor.

Avrupa’nın trafik lideri Dublin

Avrupa’da en yoğun trafik ise 95 saatlik kayıpla Dublin’de yaşanıyor. Dublin’in ardından Londra (91 saat) ve Paris (90 saat) geliyor.

Afrika’da Cape Town yine zirvede

Afrika kıtasında ise Güney Afrika’nın başkenti Cape Town, sürücülerin yılda 96 saat kaybetmesiyle listenin başındaki yerini korudu.

ABD’de trafik kaybının maliyeti ağır

Rapor, ABD’de sürücülerin yılda ortalama 43 saatini trafikte kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu sürenin sürücülere yıllık maliyetinin ise 771 dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca ABD’de cuma günleri yapılan yolculukların, diğer hafta içi günlerine kıyasla daha yoğun olduğu da kaydedildi.