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İstanbul uçağında gerginlik: Kural dışı yolcu prosedürü uygulandı

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan bazı yolcular ayağı kalktı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayarak taşkınlık çıkaran yolcular hakkında ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul uçağında gerginlik: Kural dışı yolcu prosedürü uygulandı
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Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak park yerine ilerleyişi sırasında uçakta bulunan bazı yolcular ayağa kalktı.

Uyarılara rağmen yolcular yerine oturmadı

Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı.

İstanbul uçağında gerginlik: Kural dışı yolcu prosedürü uygulandı - Resim : 1

Polis müdahale etti

Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

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