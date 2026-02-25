İstanbul uçağında korkutan dakikalar: Powerbank patladı!

Hüseyin ASLIYÜCE

Edilinen bilgiye göre Ural Havayolları’nın 22 Şubat Rusya’nın Ekaterinburg şehrinden İstanbul’a giden Airbus A320 tipi (RA-73833 tescilli) uçak yolcularını alarak sorunsuz şekilde havalandı. Kalkıştan 20 dakika sonra bir yolcunun telefonunu şarj etmekte kullanılan taşınabilir şarj cihazını (powerbank) alev aldı. Olayda yolcunun elinde yanık oluştu. Kabin ekibi ise yangına hızlacq müdahale ettiği, yangın söndürücü kullanılarak alevi söndürdüğü öğrenildi. Patlayan powerbank’ı cihazı ise metal bir kap içerisinde suya koyarak önlem aldı.

Uçağın pilotları ise dumansızlaştırma müdahalesinin ardından uçağın kaptan pilotu uçuşun planlandığı şekilde devam etmesine karar verdi. Uçak İstanbul’daki varış havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Hafif elinde yanık oluşan yolcunun tıbbi yardımı reddettiği ve kabin ekibine herhangi bir şikâyette bulunmadığı, aksine profesyonel müdahaleleri nedeniyle teşekkür ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 22 Şubat’ta Ekaterinburg-İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi (RA-73833 tescilli) uçakta, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkararak alev aldı. Boş koltuk üzerinde bulunan ve yolcunun telefonunu şarj etmekte kullanılan cihazın patlama benzeri bir ses çıkardıktan sonra yanmaya başladı. Airbus A320 tipi uçağın Ekaterinburg-İstanbul güzergâhındaki U-6773 seferi sırasında bir yolcuya ait powerbank duman çıkarmıştır. Cihaz, kabin ekibinin koordineli ve profesyonel müdahalesi sayesinde söndürülmüştür. Uçuş normal şekilde devam etmiş ve uçak İstanbul’a güvenli iniş yapmıştır. Yolcunun telefonunu hızla aldığı sırada sol el başparmağında hafif yanık oluştu. Powerbankın ise yolcu koltuğunun döşemesini ve emniyet kemerini yakarak hasara yol açtı” denildi.

Soruşturma başlatıldı

Rus Havacılık Otoritesi olayın havacılık olayı olarak sınıflandırıldığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan, son dönemde lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda taşınması ve kullanımı dünya genelinde yeniden tartışma konusu oldu. 28 Ocak 2025’te Güney Kore merkezli Air Busan şirketine ait Airbus A321 tipi bir uçağın, kalkış öncesinde bagaj rafında bulunan bir powerbankın alev alması sonucu yanması sonrası birçok ülke ve havayolu şirketi kısıtlama getirmişti. Olayda tüm yolcu ve mürettebat tahliye edilmişti.

Yasaklama için erken

Ülkede ise şu aşamada powerbank taşınmasına yönelik sektör genelinde yeni bir yasak uygulanmıyor. Havacılık Otoritesi Başkanı Dmitriy Yadrov, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan iki olayın detaylı şekilde incelendiğini ve mevcut veriler ışığında genel bir yasak için erken olduğunu ifade etmişti.