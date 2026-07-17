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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın

Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın
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Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın - Resim : 1