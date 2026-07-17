İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın
Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
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Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın, söndürüldü.