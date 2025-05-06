İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını veri tabanından silindi

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

Sabah’tan Yusuf Özdemir’in haberine göre, İmamoğlu’nun e-Devlet üzerinden yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olarak görüneceği öğrenildi.

Diplomanın iptaline dava açıldı

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı dava açtı.

Dava açma kararını sosyal medyadan duyuran Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.



Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) May 6, 2025

İmamoğlu'nun diploması 18 Mart'ta iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, İmamoğlu'nun 1990 yılında Kuzey Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yaptığı yatay geçişteki usulsüzlük iddialarına dayandırıldı.

Üniversite, benzer durumdaki 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini açıkladı.

İmamoğlu, bu kararı "hukuksuz" ve "siyasi baskı altında alınmış" olarak nitelendirdi. Diploma iptali, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezunu olma şartı nedeniyle, İmamoğlu'nun 2028 seçimlerinde aday olma ihtimalini tehlikeye attı .

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, iptal kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açılacağını, olumsuz sonuçlanması halinde istinaf ve Danıştay'a başvurulacağını belirtti. Gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurucaklarını duyurdu.

Karar, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu "hukuksuzluk" giderilene kadar kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldığını duyurdu.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında diplomasının iptalinin ertesi günü, 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.