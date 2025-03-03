İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diploma soruşturması hakkında açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Gerekli incelemeler yapılacak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın yazılarının üniversiteye ulaştığı bildirilirken "Gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir."

Ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü. Atay, “İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil” iddiasında bulundu.

İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek.

İBB Başkanı hakkında farklı suçlamalarla açılmış altı dava bulunuyor.

Öte yandan Oda TV'nin haberine göre CİMER'e beş sene önce yapılan şikâyette İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin geri alınması istendiği ancak üniversite yönetiminin, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olduğunu ve gerekli kabul koşullarını sağladığını belirttiği ortaya çıktı.

Ayrıca İmamoğlu’nun “sahte diploma” iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, avukatları 34 yıl önceki yatay geçiş işleminin tamamen yasal olduğunu söyledi. Prof. Dr. Adem Sözüer ve avukat Mehmet Pehlivan, sonradan getirilen kuralların geriye yürütülemeyeceğini vurgulayarak, “Ceza hukuku sorumluluğuyla ilgili hiçbir şey yok” dedi.