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İstanbul Üniversitesi'nin 2023'teki İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından İşletme Fakültesi'nin 2023 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi'nin 2023'teki İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin yankıları sürerken İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin 2023 yılında yaptığı bir paylaşım sosyal medya gündemine oturdu.

 

Fakülte 2023'te tebrik etmiş

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin resmi instagram hesabından 2023 yılında yaptığı Fakülte 55. kuruluş yılı paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'Değerli Mezunumuz' diyerek okuldaki etkinliğe davet ettiği ortaya çıktı.

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