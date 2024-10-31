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İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi’nde göreve başladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması çerçevesinde tutuklanınca, yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevine başladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi’nde göreve başladı
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum olarak atandı.

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Can Aksoy'un bugün göreve başladığı açıklandı.

Açıklamada, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Tutuklanan Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli olduSON DAKİKA.... Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Tutuklanan Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli olduGündem

 

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