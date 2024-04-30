İstanbul Valiliği: 1 Mayıs için henüz başvuru yok

Taksim Meydanı bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için gösterilere açılmazken, İstanbul Valiliği, belirledikleri 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan başvuru yapılmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır." denildi.