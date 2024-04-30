  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Valiliği: 1 Mayıs için henüz başvuru yok
Takip Et

İstanbul Valiliği: 1 Mayıs için henüz başvuru yok

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamaları için sendikalardan henüz herhangi bir başvuru yapılmadığını açıkladı. Valilik, kutlamalar için 40 nokta belirlemişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs için henüz başvuru yok
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı'nda kutlamak için başvuruda bulunmuştu.
Takip Et

Taksim Meydanı bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için gösterilere açılmazken, İstanbul Valiliği, belirledikleri 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan başvuru yapılmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır." denildi.

 

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlamaİstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlamaGündem

 

 