İstanbul Valiliği, Anyma konserini yasakladı

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Anyma Türkiye konseri takvimi, yeni dünya turnesi programının ilan edilmesiyle birlikte resmiyet kazandı.

Sanatçının, 12 Eylül 2026 Cumartesi gecesi Ataköy Marina Arena'da kurulacak sahnede performans sergileyeceği belirtildi. Ancak İstanbul'da sahnelenmesi planlanan Anyma konseri, bazı tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada satanist ayin ve pagan ritüeli iddialarıyla gündeme gelen fütüristik sahne tasarımları, dijital animasyonlar ve robotik figürler kamuoyunu iki farklı görüşe böldü.

Söz konusu tepkilerin ardından İstanbul Valiliği 12 Eylül tarihinde Ataköy’de düzenlenmesi planlanan Anyma konserini, Valilik kararıyla yasakladı.