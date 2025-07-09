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İstanbul Valiliği Büyükçekmece Başkan Vekili seçim tarihini duyurdu

İstanbul Valiliği Büyükçekmece Başkan Vekili seçimi ile ilgili tarihi duyurdu. Valilik, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği Büyükçekmece Başkan Vekili seçim tarihini duyurdu
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İstanbul Valiliği Büyükçekmece Belediye Başkanı Vekili seçimine ilişkin basın açıklaması yaptı. 

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında;

Büyükçekmece İlçe Belediye Başkan Vekili (Belediye Meclis Üyesi) Ahmet ŞAHİN; İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 08.07.2025 tarihli ve 2025/742 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 09.07.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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