İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro ve füniküler hattı kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.
İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ile Taksim–Kabataş Füniküler hattı geçici olarak kapatıldı.
Metro İstanbul şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 27, 2026
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak…