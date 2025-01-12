  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Valiliği uyardı: Hızı 75 km’yi bulacak!
Takip Et

İstanbul Valiliği uyardı: Hızı 75 km’yi bulacak!

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, uyarıyı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valiliği uyardı: Hızı 75 km’yi bulacak!
Takip Et

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi’nde fırtına beklendiği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

İstanbul Valiliği tarafından Marmara'da beklenen fırtına için yapılan yazılı açıklamada, "Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Valilik açıklamada ayrıca deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceğini belirtti.

Malatya Valiliği'nden 'bomba ihbarı' açıklamasıMalatya Valiliği'nden 'bomba ihbarı' açıklamasıGündem

 

CHP Genel Başkanı Özel: İsterlerse bu hafta seçim kararını alabilirizCHP Genel Başkanı Özel: İsterlerse bu hafta seçim kararını alabilirizGündem

 

Gündem
'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi
'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi
Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Narlı-Marmara feribot hattında bazı seferler iptal
Narlı-Marmara feribot hattında bazı seferler iptal