İstanbul Valiliği uyardı: Hızı 75 km’yi bulacak!
İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, uyarıyı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaştı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi’nde fırtına beklendiği bildirildi.
Ulaşımda aksamalar yaşanabilir
İstanbul Valiliği tarafından Marmara'da beklenen fırtına için yapılan yazılı açıklamada, "Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Valilik açıklamada ayrıca deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceğini belirtti.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;#Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı… pic.twitter.com/1SnrQvNbou— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 12, 2025