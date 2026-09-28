İstanbul Valiliği tarih verdi: Yağışlar ne zaman bitecek?
İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı belirtilirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 28, 2026
🌧️İlimizde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere il genelinde hafta boyunca devam etmesi beklenmektedir.
🗓️Yağışların, perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin… pic.twitter.com/40c0c885Gb