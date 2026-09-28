  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Valiliği tarih verdi: Yağışlar ne zaman bitecek?
Takip Et

İstanbul Valiliği tarih verdi: Yağışlar ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı belirtilirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul Valiliği tarih verdi: Yağışlar ne zaman bitecek?
Takip Et

İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Fon soruşturması: Başsavcılık 106 kişi ve kuruluşa yeniden tedbir iddiasını yalanlandıFon soruşturması: Başsavcılık 106 kişi ve kuruluşa yeniden tedbir iddiasını yalanlandıEkonomi
Kabine yoğun gündemle Beştepe'de toplanacakKabine yoğun gündemle Beştepe'de toplanacakGündem