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İstanbul Valiliği'nden CHP’nin Galata’daki Filistin yürüyüşüne izin çıkmadı

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için yapmayı talep ettiği basın açıklaması ve yürüyüşe izin vermedi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nden CHP’nin Galata’daki Filistin yürüyüşüne izin çıkmadı
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik işgal açıklamalarını protesto etmek için İstanbul Valiliği’ne basın açıklaması ve protesto yürüyüşünde güvenliğin sağlanması talebiyle başvuru yaptı. Başvuruda Galata Köprüsü adres olarak seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı burada yapılacak basın açıklamasının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü"nü 9 Şubat Pazar günü yapmak için izin istedi.

İstanbul Valiliği izin vermedi

İstanbul Valiliği ise bugün CHP’ye gönderdiği yanıtta talep edilen güzergahın daha önceden belirlenen gösteri yürüyüşü alanlarından olmadığını belirterek talebin değerlendirmeye alınmadığını belirtti.

1 Ocak'ta TÜGVA Filistin yürüyüşü düzenlemişti

Galata Köprüsü’nde son olarak 1 Ocak 2025 tarihinde iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Filistin yürüyüşü düzenlenmişti.

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