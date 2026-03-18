İstanbul Valiliği’nden arefe ve bayramın ilk günü için kritik uyarı: Tedbir alın

İstanbul Valiliği, arefe günü ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü için önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 20.03.2026 günü (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."