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İstanbul Valiliği'nden cuma namazı genelgesi

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına katılımıyla ilgili yaşanan farklı uygulamaları ve sorunları çözmek amacıyla, kentteki tüm kamu kurumlarına bir yazı gönderdi. Bu yazıyla, uygulamalardaki tutarsızlıkların ve aksaklıkların giderilmesi talep edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nden cuma namazı genelgesi
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Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

"Uygulamada birtakım aksaklıklar var"

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

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