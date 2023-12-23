İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Saat verildi
AKOM'un ardından İstanbul Valiliği de öğle saatlerinden sonra kentte fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Fırtınanın, bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da dün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) ardından İstanbul Valiliği de kent için uyarıda bulundu.
Marmara’da bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.