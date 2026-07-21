İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: 5 gün sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine dayanarak kentte 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor

Valiliğin açıklamasına göre yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçeleri olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece’de etkili olması, akşam saatlerinde ise yerel olarak il geneline yayılması öngörülüyor. 23-26 Temmuz tarihleri arasında da İstanbul genelinde yer yer etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer 30-50 kilometre/saat hızla eseceği, cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 kilometre/saat hıza ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.