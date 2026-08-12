İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İstanbul'da bugün havanın parçalı ve az bulutlu, yarın ise parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.