  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Takip Et

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Takip Et

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısıMeteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısıGündem

 Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.