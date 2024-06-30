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İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı!

İstanbul Valiliği, “Onur Yürüyüşü” adı altında LGBT yürüyüşlerine hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini açıkladı

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı!
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İstanbul Valiliği, “Onur Yürüyüşü” adı altında LGBT yürüyüşlerine hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini duyurdu

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, çeşitli illegal grupların 30 Ağustos'ta (bugün) yapacaklarına ilişkin çağrıda bulundukları protesto yürüyüşüne ilişkin 'hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini' duyurdu.

Valilik yaptığı açıklamada; izinsiz protestoların engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındığını kaydederek; trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları sıraladı.

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