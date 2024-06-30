İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı!
İstanbul Valiliği, “Onur Yürüyüşü” adı altında LGBT yürüyüşlerine hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini açıkladı
İstanbul Valiliği, “Onur Yürüyüşü” adı altında LGBT yürüyüşlerine hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini duyurdu
Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, çeşitli illegal grupların 30 Ağustos'ta (bugün) yapacaklarına ilişkin çağrıda bulundukları protesto yürüyüşüne ilişkin 'hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini' duyurdu.
Valilik yaptığı açıklamada; izinsiz protestoların engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındığını kaydederek; trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları sıraladı.
İllegal grupların sosyal medyadan yaptığı 30.06.2024 #Pazar Günü, #Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşı Valiliğimizce alınan tedbir kararına ilişkin,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 30, 2024
Basın Açıklamamız;
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