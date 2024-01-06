İstanbul Valiliğinden Marmara Denizi'nde beklenen fırtına için 'dikkatli olun' uyarısı
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın başlaması beklenen fırtınayla ilgili dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.