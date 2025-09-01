İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Kaldırıma park yasak, trafiğe kapalı alanlara giriş yok

İstanbul Valiliği, motosikletlerin şehir trafiğinde artan kullanımı nedeniyle park düzenlemelerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı.

Vali Davut Gül imzasıyla paylaşılan genelgede, motosiklet park alanlarının belediyelerce ivedilikle belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na atıf yapılarak, park düzenlemelerinin yasal çerçevesi hatırlatıldı.

Otopark Yönetmeliği’ne göre tüm otoparklarda en az yüzde 1’lik alanın motosiklet ve bisikletlere ayrılması gerektiği de belirtildi. Valilik tarafından alınan kararlar arasında şunlar yer aldı:

• Trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarının belirlenmesi,

• Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet parkına kesinlikle izin verilmemesi,

• Trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmaması.

Denetimlerin kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kolluk birimlerince yapılacağı, kurallara uymayan sürücüler hakkında ise yasal işlem uygulanacağı açıklandı.

Genelge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, belediyeler ile emniyet ve jandarma birimlerine gönderildi.