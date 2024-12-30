İstanbul Valiliği'nden okul saatlerine yılbaşı düzenlemesi
İstanbul Valiliği, yarın okulların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin saat 16:00'ya kadar tamamlanmasına karar verdi.
İstanbul'da yarın trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak.
İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir"