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İstanbul Valiliği'nden okul saatlerine yılbaşı düzenlemesi

İstanbul Valiliği, yarın okulların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin saat 16:00'ya kadar tamamlanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nden okul saatlerine yılbaşı düzenlemesi
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İstanbul'da yarın trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak. 

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir"

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