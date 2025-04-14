  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması
Takip Et

İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması

İstanbul'daki köklü liselerdeki öğretmenlerin açığa alındığı ve işten atıldığına dair iddialara ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması
Takip Et

İstanbul’daki bazı öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi üzerine sosyal medyada yayılan “öğretmenler açığa alındı” ve “siyasi gerekçelerle görevden uzaklaştırıldılar” iddialarına İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.

Valilik, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hiçbir öğretmenin açığa alınmadığını ve yapılan işlemlerin mevcut yönetmelik çerçevesinde yürütülen rutin bir atama süreci olduğunu duyurdu.

"İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır"

Açıklamada, "İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir" denildi.

"Görev süreleri sona erdi"

2020 yılında "Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada dört yıllık görev süreleri dolan öğretmenlerin görev sürelerinin 2024 yılında bir yıl daha uzatıldığı belirtildi. 

2025 yılında görev süresi dolan öğretmenlerin, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edildiği belirtildi. 

8 bin 388 öğretmenin ataması yapıldı

Görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere 10 okul tercih etme hakkı verildiği ve 8 bin 380 öğretmenin atamasının yapıldığı açıklandı. 

Yerleştirilemeyen bin 471 öğrenci olduğu belirtilen açıklamada, "Bu öğretmenlerimize Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği hakkı tanınmıştır" denildi.

Açıklamada ikinci dört yıl için görevlendirilmeyen bin 471 öğretmenin görevlendirilmeme sebeplerinin ise bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması ve öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayandığı belirtildi.

"'Öğretmenim gitmesin' protestoları

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki bazı okullarda öğrencilerin protesto gösterisine sahne oldu.

Kadıköy ve Beşiktaş Atatürk Anadolu Liseleri gibi yüksek puanla girilen okullarda, öğrenciler öğretmenlerinin başka okullara atanmasına tepki gösterdi.

Velilerin de katıldığı protestolarda kararın adil olmadığı vurgulandı, kararın gözden geçirilmesi istendi.

ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadıABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadıGündem
Gündem
ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı
ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Erbakan: İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam yapacağız
Erbakan: İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam yapacağız
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'erken seçim' şartı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'erken seçim' şartı