İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Şehir hatlarında aksamalar olabilir

Öte yandan, Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.