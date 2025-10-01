İstanbul Valiliği’nden şiddetli fırtına alarmı: Vatandaşlar uyarıldı

İstanbul Valiliği, 2 Ekim Perşembe günü Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgârlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgârın yer yer fırtına şiddetine ulaşabileceği ifade edildi. Valilik, söz konusu fırtınanın gün içerisinde etkisini yitirerek zayıflayacağına da dikkat çekti.

Olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı

Valilikten yapılan açıklamada "Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.